Политолог: предложение Лукашенко по сделке с США могут проигнорировать

Ранее во вторник на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова заключить большую сделку с США. Он уточнил, что любое соглашение должно учитывать запросы и интересы обеих сторон. Лукашенко положительно оценил инициативы президента США Дональда Трампа, охарактеризовав их как вполне приемлемые. Также он отметил формирование обнадеживающей динамики в выстраивании двустороннего диалога между государствами.