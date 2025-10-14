Ричмонд
Политолог: предложение Лукашенко по сделке с США могут проигнорировать

США вряд ли примут мирные инициативы президента Белоруссии Александра Лукашенко по урегулированию конфликта на Украине. Запад в настоящее время не готов к таким предложениям. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Политолог считает, что инициативу белорусского президента сознательно проигнорируют в США. Блохин допустил, что Лукашенко выступил с предложением, чтобы притормозить возможную эскалацию.

«Но я думаю, что никто не услышит об этой инициативе — слушать не хотят. Я думаю, она пройдет мимо этих ястребов и горячих голов», — отметил эксперт.

Ранее во вторник на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова заключить большую сделку с США. Он уточнил, что любое соглашение должно учитывать запросы и интересы обеих сторон. Лукашенко положительно оценил инициативы президента США Дональда Трампа, охарактеризовав их как вполне приемлемые. Также он отметил формирование обнадеживающей динамики в выстраивании двустороннего диалога между государствами.

