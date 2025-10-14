Латвия вводит платную очередь на границе с 15 октября — это затронет и белорусов. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
«С 15 октября в Латвии начнет действовать система платной электронной очереди для пересечения внешней границы страны», — обратили внимание в ГТК.
В ведомстве пояснили, что новый порядок предусматривает, что водители транспортных средств должны будут зарегистрироваться в системе онлайн-бронирования до момента прибытия на границу. Им необходимо указать пункт пропуска, дату, время, а также тип очереди.
«Плата за регистрацию одного транспортного средства в системе бронирования составит 9,3 евро», — уточнили в таможенном комитете.
В ГТК обратили внимание, что водители автобусов, которые осуществляют регулярные международные пассажирские перевозки, должны будут регистрироваться, но от оплаты они освобождены. Кроме того, в электронной очереди не нужно будет регистрироваться велосипедам, конным экипажам, владельцам паспортов Евросоюза.
Тем временем Латвия закроет въезд автобусам из Беларуси по нерегулярным маршрутам с 1 ноября.
