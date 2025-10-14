Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия вводит платную очередь на границе с 15 октября — это затронет и белорусов

ГТК Беларуси сказал о введении Латвией платной очереди на границе с 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

Латвия вводит платную очередь на границе с 15 октября — это затронет и белорусов. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

«С 15 октября в Латвии начнет действовать система платной электронной очереди для пересечения внешней границы страны», — обратили внимание в ГТК.

В ведомстве пояснили, что новый порядок предусматривает, что водители транспортных средств должны будут зарегистрироваться в системе онлайн-бронирования до момента прибытия на границу. Им необходимо указать пункт пропуска, дату, время, а также тип очереди.

«Плата за регистрацию одного транспортного средства в системе бронирования составит 9,3 евро», — уточнили в таможенном комитете.

В ГТК обратили внимание, что водители автобусов, которые осуществляют регулярные международные пассажирские перевозки, должны будут регистрироваться, но от оплаты они освобождены. Кроме того, в электронной очереди не нужно будет регистрироваться велосипедам, конным экипажам, владельцам паспортов Евросоюза.

Тем временем Латвия закроет въезд автобусам из Беларуси по нерегулярным маршрутам с 1 ноября.

Ранее таможня раскрыла, как украинка хотела вывезти из Беларуси крупную сумму наличных.

Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше