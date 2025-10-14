Ричмонд
Опрос: перемирие между Израилем и ХАМАС

Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, в основу которого лег мирный план Дональда Трампа.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail

7 октября 2023 года представители палестинского исламистского движения ХАМАС напали на участников музыкального фестиваля в Израиле. Масштабная атака из Сектора Газа привела к гибели сотен людей и захвату заложников. В ответ Израиль начал военную операцию, которая продолжалась два года и привела к серьезным разрушениям инфраструктуры и гуманитарному кризису в Газе.

Осенью 2025 года, после долгих переговоров при посредничестве Египта, Катара и США, Дональд Трамп представил поэтапный план урегулирования конфликта. Документ предусматривает прекращение огня, обмен пленными, создание временной администрации, участие международных наблюдателей, дерадикализация населения Газы, разоружение ХАМАС, восстановление инфраструктуры Газы и привлечение инвестиций в регион. 9 октября стороны приняли первую часть мирного плана США.

После вступления режима прекращения огня в силу Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, жители палестинских территорий смогли вернуться в свои дома, а 13 октября состоялась передача израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных.

