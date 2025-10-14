Отрезанный ломоть: Власти Молдовы признали очевидное — правый берег Днестра готов вступить в Евросоюз без Приднестровья

— Очевидно, что мы это обсуждали, есть прецеденты внутри ЕС, мы говорим о Кипре, в нашем случае можно говорить о двух сценариях — в один шаг, со всей территорией, или в два шага, когда только контролируемая конституционными властями территория, а потом уже территория левого берега.
Варианты есть, но зависит от множества факторов и скорости с которой мы движемся по процессу присоединения, от реформ. Люди в конце концов судят по комфорту, доступности услуг, перспектив.
