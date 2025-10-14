Зеленский лишил мэра Одессы Труханова гражданства Украины

Труханов заявил, что не собирается уезжать из Одессы после отставки с поста главы города. По его словам, лишая его гражданства, центральные власти Украины хотят устранить его от будущих выборов мэра Одессы, на которых, по его мнению, он бы вновь победил. Наличие российского паспорта он в очередной раз опроверг, заявив, что с момента появления публикаций на эту тему он прошел множество проверок. Он также напомнил, что с 2018 года внесен в России в санкционные списки как гражданин Украины.