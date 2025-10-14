14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше родители 27 лет держали дочь взаперти в маленькой комнате, а соседи считали, что она пропала еще подростком, сообщает радио RMF24.
Шокирующая история произошла в польском городе Свентохловице. В июле 2025 года соседи, встревоженные громкими ссорами за стеной, вызвали полицию. Владельцы квартиры — пожилая пара — сначала отказывались открывать дверь, утверждая, что живут одни и не нуждаются в помощи. Лишь спустя некоторое время полицейские вошли и обнаружили в одной из комнат женщину в крайне запущенном состоянии и с серьезными проблемами со здоровьем. 42-летняя Мирелла не могла даже самостоятельно спуститься по лестнице. Оказалось, что 27 лет родители удерживали ее в маленькой комнате. Мирелла не общалась со сверстниками, не имела собственной одежды и документов. Она не получала никаких пособий, не была зарегистрирована как пропавшая без вести.
Соседи, помнившие ее с детства, были убеждены, что она исчезла еще будучи подростком. Годами ее родители придумывали различные версии этой истории.
После вмешательства экстренных служб Миреллу доставили в больницу, где врачи боролись за ее здоровье два месяца. Группа людей взяла на себя обязательство помочь женщине, в том числе организовав благотворительный сбор средств.
До сих пор неясно, как трагедия Миреллы оставалась незамеченной столько лет. Полиция и Центр социальной помощи проводят расследование. Сотрудники полиции указывают, что женщина не числилась в базе данных пропавших без вести и разыскиваемых лиц, только после вмешательства ей было выдано первое удостоверение личности. Пока неизвестно, какие правовые последствия ожидают родителей Миреллы. -0-