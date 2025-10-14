В Польше родители 27 лет держали дочь взаперти в маленькой комнате

Шокирующая история произошла в польском городе Свентохловице. В июле 2025 года соседи, встревоженные громкими ссорами за стеной, вызвали полицию. Владельцы квартиры — пожилая пара — сначала отказывались открывать дверь, утверждая, что живут одни и не нуждаются в помощи. Лишь спустя некоторое время полицейские вошли и обнаружили в одной из комнат женщину в крайне запущенном состоянии и с серьезными проблемами со здоровьем. 42-летняя Мирелла не могла даже самостоятельно спуститься по лестнице. Оказалось, что 27 лет родители удерживали ее в маленькой комнате. Мирелла не общалась со сверстниками, не имела собственной одежды и документов. Она не получала никаких пособий, не была зарегистрирована как пропавшая без вести.