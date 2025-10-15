Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район

Вопросы патриотического воспитания всегда находятся в фокусе внимания губернатора. В рамках рабочей поездки Вячеслав Федорищев встретился с представителями поискового отряда «Поиск» п. Усть-Кинельский, который с 2014 года возглавляет Любовь Гомонова. Ребята рассказали о своей деятельности: не так давно они вернулись с Калужской области, где проводили раскопки, а сейчас готовятся к Параду Памяти.