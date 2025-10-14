Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова указала на ошибку Рютте, который неуместно привел анекдот про Lada

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на ошибку генсека НАТО Марка Рютте, который неуместно употребил русский анекдот про автомобиль Lada и холодильник, говоря о поставках истребителей F-35 и систем ПВО Patriot.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Рютте вспомнил шутку про продавца, который говорит, что автомобиль доставят через 10 лет. В ответ на это покупатель интересуется, привезут ли его днем или вечером. «Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», — добавил генсек НАТО, рассуждая о медленных темпах оборонного производства в Европе.

«Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК, — написала Захарова в Telegram-канале. — Как скажете, Марк, как скажете».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше