Захарова указала на ошибку Рютте, который неуместно привел анекдот про Lada

Ранее Рютте вспомнил шутку про продавца, который говорит, что автомобиль доставят через 10 лет. В ответ на это покупатель интересуется, привезут ли его днем или вечером. «Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», — добавил генсек НАТО, рассуждая о медленных темпах оборонного производства в Европе.
«Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК, — написала Захарова в Telegram-канале. — Как скажете, Марк, как скажете».