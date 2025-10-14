«Сам не понял, но рассказал»: Захарова расшифровала главе НАТО его анекдот про Lada

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что генсек НАТО на сессии Парламентской ассамблеи охарактеризовал многолетние сроки поставок из США странам альянса истребителей F-35 или систем ПВО Patriot перефразированным анекдотом об СССР. Рютте отметил, что иногда шутит по поводу сроков поставок этих американских самолетов и ЗРК. Однако, как уточнил ТАСС, шутка, рассказанная Рютте, была придумана президентом США Рональдом Рейганом, который все же говорил не про холодильник, а про то, что к покупателю Lada в день ее доставки через 10 лет «утром должен прийти сантехник».