«Сам не понял, но рассказал»: Захарова расшифровала главе НАТО его анекдот про Lada

Мария Захарова расшифровала главе НАТО его анекдот про Lada.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной форме раскрыла генсеку НАТО Марку Рютте, пошутившему на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне про автомобиль Lada, истинный смысл сказанной им «старой русской шутки».

Она напомнила сообщения СМИ о шутке Рютте: «Генсек НАТО вспомнил старую русскую шутку про Lada и холодильник». «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция [покупателя] — утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник».

«Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал», — написала дипломат.

Захарова отметила, что эта шутка не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. «Однако, как скажете, Марк, как скажете», — резюмировала она.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что генсек НАТО на сессии Парламентской ассамблеи охарактеризовал многолетние сроки поставок из США странам альянса истребителей F-35 или систем ПВО Patriot перефразированным анекдотом об СССР. Рютте отметил, что иногда шутит по поводу сроков поставок этих американских самолетов и ЗРК. Однако, как уточнил ТАСС, шутка, рассказанная Рютте, была придумана президентом США Рональдом Рейганом, который все же говорил не про холодильник, а про то, что к покупателю Lada в день ее доставки через 10 лет «утром должен прийти сантехник».

