Госсекретарь Совбеза: только две страны могут урегулировать украинский конфликт

Госсекретарь Совбеза Беларуси сказал, что ЕС мешает решить украинский конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Европа не хочет остановить украинский конфликт. Об этом сообщил телеграм-канал «Время Первого».

В частности, Вольфович ответил на вопрос можно ли вслед за прогрессом в палестино-израильском урегулировании ждать разрешения украинского конфликта. Он сказал, что на данный момент трудно сделать прогноз. И подчеркнул, что для этого требуются политические воля и решение руководства России и Украины.

Еще Вольфович указал на то, что Запад заинтересован в продолжении украинского конфликта.

— Запад не сделает ничего для того, чтобы прекратить этот конфликт, — уверен госсекретарь Совбеза.

Он обратил внимание, что эта позиция ЕС видна по поступкам западных стран. Вольфович заявил, что «безостановочно самолеты с вооружением и военной техникой, автомобильные колонны из Польши перемещаются на территорию Украины».

— Не гуманитарные грузы. Так о чем говорить? О каком мире Европа может говорить? — констатировал он.

А резюмируя, Вольфович подметил, что Европа подталкивает и делает все возможное, чтобы украинский конфликт разгорался все больше и больше.

Напомним, 14 октября Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам отношений Беларуси и США, но без «чрезвычайщины».

Белорусский лидер сказал, что США видят роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта. И также глава Беларуси высказался о возможной поставке ракет «Томагавк» Украине.

И еще Александр Лукашенко сказал, что благодаря Трампу быстро меняются международные отношения: «Решительный и серьезный шаг».

Ранее МИД заявил, что Беларусь приветствует прекращение огня в секторе Газа.

