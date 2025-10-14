Госсекретарь Совбеза: только две страны могут урегулировать украинский конфликт

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Европа не хочет остановить украинский конфликт. Об этом сообщил телеграм-канал «Время Первого».
В частности, Вольфович ответил на вопрос можно ли вслед за прогрессом в палестино-израильском урегулировании ждать разрешения украинского конфликта. Он сказал, что на данный момент трудно сделать прогноз. И подчеркнул, что для этого требуются политические воля и решение руководства России и Украины.
Еще Вольфович указал на то, что Запад заинтересован в продолжении украинского конфликта.
— Запад не сделает ничего для того, чтобы прекратить этот конфликт, — уверен госсекретарь Совбеза.
Он обратил внимание, что эта позиция ЕС видна по поступкам западных стран. Вольфович заявил, что «безостановочно самолеты с вооружением и военной техникой, автомобильные колонны из Польши перемещаются на территорию Украины».
— Не гуманитарные грузы. Так о чем говорить? О каком мире Европа может говорить? — констатировал он.
А резюмируя, Вольфович подметил, что Европа подталкивает и делает все возможное, чтобы украинский конфликт разгорался все больше и больше.
Напомним, 14 октября Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам отношений Беларуси и США, но без «чрезвычайщины».
Белорусский лидер сказал, что США видят роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта. И также глава Беларуси высказался о возможной поставке ракет «Томагавк» Украине.
И еще Александр Лукашенко сказал, что благодаря Трампу быстро меняются международные отношения: «Решительный и серьезный шаг».
Ранее МИД заявил, что Беларусь приветствует прекращение огня в секторе Газа.