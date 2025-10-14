Ричмонд
Лукашенко подписал законы о ратификации двух международных договоров с Россией

Один из них — протокол о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября подписал законы о ратификации двух международных договоров с Россией. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Один из них — протокол о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Его реализация позволит на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах (избирать и быть избранными в органы местного самоуправления).

Другой документ — соглашение между Беларусью и Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Его предметом является защита граждан, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими сторонами с учетом тенденции по политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции. -0-

