Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
По словам американского лидера, «все 20 заложников освобождены», но «пока не возвращены тела погибших». «Второй этап начинается сейчас же», — заявил Трамп.
