Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Источник: Reuters

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам американского лидера, «все 20 заложников освобождены», но «пока не возвращены тела погибших». «Второй этап начинается сейчас же», — заявил Трамп.

