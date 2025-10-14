Латвия сократит финансовую поддержку беженцев из Украины

По данным МВД Латвии, в среднем ежемесячно на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируются 500−600 граждан Украины. При этом в 2025 году значительно увеличилось число лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку не были поданы заявления на получение нового вида на жительство в течение месяца после истечения срока действия визы или временного вида на жительство. -0-