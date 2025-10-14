Латвия сократит финансовую поддержку беженцев из Украины

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии утвердило поправки к закону о поддержке украинских беженцев, предполагающие отказ от некоторых мер поддержки, в частности от пособий для начала работы и самозанятости. Об этом сообщают латвийские СМИ.
Кроме того, законопроект предусматривает, что в будущем граждане Украины не будут освобождаться от пациентского взноса при получении медицинских услуг, также больше не будут покрываться расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных санитарных требований.
Поправки к закону еще должен принять парламент Латвии.
Отмечается, что на реализацию плана мер поддержки украинских беженцев в этом году Кабинет министров Латвии выделил 65 млн евро, а в следующем году — 39,7 млн евро. На фоне сокращения финансирования приходится пересматривать корзину мер поддержки и услуг, которые будут предоставляться беженцам.
По данным МВД Латвии, в среднем ежемесячно на получение статуса временной защиты в Латвии регистрируются 500−600 граждан Украины. При этом в 2025 году значительно увеличилось число лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку не были поданы заявления на получение нового вида на жительство в течение месяца после истечения срока действия визы или временного вида на жительство. -0-