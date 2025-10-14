Ричмонд
Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 октября подписал законы о ратификации двух международных соглашений с Российской Федерацией. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Первый документ касается изменений в договоре о равных правах граждан, второй — соглашения о взаимной защите граждан от необоснованного преследования за рубежом.

В официальном сообщении уточняется, что изменения в договоре между Белоруссией и Россией от 25 декабря 1998 года предоставят гражданам двух стран новые избирательные права. «Его реализация позволит на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах — избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», — говорится в публикации пресс-службы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБелоруссия дала россиянам право участвовать в местных выборах.

Второе соглашение направлено на защиту граждан Белоруссии и России, а также действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими странами и международными судебными органами. В пресс-релизе подчеркивается тенденция к политизации международных судебных институтов, что, по мнению сторон, требует дополнительных гарантий безопасности для граждан обеих стран. Рассматриваемые меры призваны минимизировать риск уголовного преследования по политическим и иным мотивам, а также обеспечить правовую поддержку попавшим в такие ситуации лицам.

Ранее главы государств неоднократно обсуждали вопросы расширения союзных обязательств и усиления координации в международно-правовой сфере. Новые ратифицированные документы, как считают в администрации президента Белоруссии, станут дополнительным инструментом для защиты интересов граждан и укрепления интеграционных процессов между Минском и Москвой.

