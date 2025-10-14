Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Россией

Второе соглашение направлено на защиту граждан Белоруссии и России, а также действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими странами и международными судебными органами. В пресс-релизе подчеркивается тенденция к политизации международных судебных институтов, что, по мнению сторон, требует дополнительных гарантий безопасности для граждан обеих стран. Рассматриваемые меры призваны минимизировать риск уголовного преследования по политическим и иным мотивам, а также обеспечить правовую поддержку попавшим в такие ситуации лицам.