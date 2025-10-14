Труханов намерен править Одессой и дальше после лишения гражданства Украины

Как сообщалось ранее, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о возможном лишении его украинского гражданства по инициативе Владимира Зеленского, что связывают с подозрениями в наличии у него российского паспорта. Труханов категорически опроверг эти обвинения, отметив, что с 2014 года неоднократно проходил проверки украинскими спецслужбами, которые не подтвердили наличие у него гражданства РФ. Сегодня Владимир Зеленский подписал распоряжение о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. Под действие указа также попали бывший нардеп Олег Царёв и артист балета Сергей Полунин.