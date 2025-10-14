Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии

13 марта текущего года в Москве был подписан протокол о внесении изменений в договор о равных правах граждан, заключенный Белоруссией с Россией в 1998 году. Поправки предусматривают, что постоянно живущие в Белоруссии россияне получат право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления (МСУ) республики.