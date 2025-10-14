Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола, который дает возможность гражданам России принимать участие в местных выборах в республике, пишет агентство БелТА.
13 марта текущего года в Москве был подписан протокол о внесении изменений в договор о равных правах граждан, заключенный Белоруссией с Россией в 1998 году. Поправки предусматривают, что постоянно живущие в Белоруссии россияне получат право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления (МСУ) республики.
Напомним, 23 июля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, предоставляющего гражданам Белоруссии возможность голосовать и баллотироваться в местные органы власти на территории РФ.