Олейник: Зеленский пытается захватить органы местного самоуправления

Владимир Олейник предположил, что мэр Одессы Геннадий Труханов может пойти в суд после лишения гражданства Украины.

Источник: Аргументы и факты

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал лишение мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины и заявил, что Владимир Зеленский пытается взять под контроль органы местного самоуправления, пишет РИА Новости.

«Зеленский готовится к выборам на всякий случай, ибо бежать ему некуда пока. Он контролирует свою администрацию, контролирует парламент и кабинет министров, власть на местах на уровне районов и областей. Он назначает руководителей. А вот органы местного самоуправления у него не находятся под контролем», — заявил собеседник агентства.

По словам Владимира Олейника, органы местного самоуправления могут оказать значительное влияние на избирательный процесс в стране. Экс-депутат Рады отметил, что по конституции Украины нельзя лишить человека гражданства, если оно приобретено по рождению.

«Он (Геннадий Труханов — прим. ред.) пойдет в суд. Да, он докажет, скорее всего, что указ был неконституционным. Восстановят гражданство, но уже выборы пройдут», — добавил Владимир Олейник.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Как заявил Геннадий Труханов, он не собирается покидать Одессу и Украину после лишения гражданства.