Олейник: Зеленский пытается захватить органы местного самоуправления

«Зеленский готовится к выборам на всякий случай, ибо бежать ему некуда пока. Он контролирует свою администрацию, контролирует парламент и кабинет министров, власть на местах на уровне районов и областей. Он назначает руководителей. А вот органы местного самоуправления у него не находятся под контролем», — заявил собеседник агентства.