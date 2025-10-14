Захарова раскритиковала Рютте из-за неуместного анекдота про Lada и холодильник

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте рассказал русский анекдот про автомобили Lada и холодильник, при этом не не поняв, в чем заключался смысл шутки. Об этом во вторник, 14 октября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
В анекдоте говорилось, что продавец Lada пообещал доставить автомобиль через десять лет. В ответ на вопрос покупателя о том, в какую часть суток приедет машина, он ответил, что днем привезут холодильник.
— Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК (военно-промышленного комплекса — прим. «ВМ»). Как скажете, Марк, как скажете, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Рютте вспомнил «старую русскую шутку про Lada и холодильник» во время сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне — тогда политик высказался о закупках европейскими странами истребителей F-35 и систем противовоздушной обороны Patriot у США.