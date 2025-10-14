Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова раскритиковала Рютте из-за неуместного анекдота про Lada и холодильник

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте рассказал русский анекдот про автомобили Lada и холодильник, при этом не не поняв, в чем заключался смысл шутки. Об этом во вторник, 14 октября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте рассказал русский анекдот про автомобили Lada и холодильник, при этом не не поняв, в чем заключался смысл шутки. Об этом во вторник, 14 октября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

В анекдоте говорилось, что продавец Lada пообещал доставить автомобиль через десять лет. В ответ на вопрос покупателя о том, в какую часть суток приедет машина, он ответил, что днем привезут холодильник.

— Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК (военно-промышленного комплекса — прим. «ВМ»). Как скажете, Марк, как скажете, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Рютте вспомнил «старую русскую шутку про Lada и холодильник» во время сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне — тогда политик высказался о закупках европейскими странами истребителей F-35 и систем противовоздушной обороны Patriot у США.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше