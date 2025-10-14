Лукашенко ратифицировал протокол об участии россиян в выборах в Белоруссии

В марте 2025 года был подписан протокол о внесении изменений в договор с РФ от 25 декабря 1998 года о равных правах граждан. Он предусматривает, что россияне, которые постоянно проживают в Белоруссии, получат право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.