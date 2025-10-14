Лукашенко ратифицировал протокол об участии россиян в выборах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола, позволяющего гражданам России участвовать в местных выборах в республике. Об этом сообщило агентство БелТА.
В марте 2025 года был подписан протокол о внесении изменений в договор с РФ от 25 декабря 1998 года о равных правах граждан. Он предусматривает, что россияне, которые постоянно проживают в Белоруссии, получат право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.
Как писал сайт KP.RU, в июле президент РФ Владимир Путин наделил граждан Белоруссии, постоянно проживающих на территории России, правом участия в местных выборах.
Ранее Владимир Путин по итогам встречи с Александром Лукашенко сообщил, что достигнуто соглашение об уникальном режиме объединения избирательной системы двух стран, в рамках которой граждане России и Белоруссии смогут участвовать в местных выборах обоих государств и как кандидаты, и как избиратели.