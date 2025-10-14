Трамп анонсировал начало реализации второго этапа мирного плана по Газе

Как писал сайт KP.RU, накануне пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что военные ЦАХАЛ в секторе Газа получили четыре гроба с останками заложников через посредничество сотрудников Международного комитета Красного Креста. Отмечалось, что полученные останки будут транспортированы на территорию Израиля для проведения процедур опознания и установления личности погибших. Эти действия проводятся в рамках международных гуманитарных норм.