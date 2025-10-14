Ричмонд
Трамп анонсировал начало реализации второго этапа мирного плана по Газе

Работа в секторе Газа не завершена, отметил Трамп.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский президент указал, что работа в секторе Газа не закончена. Республиканец уточнил, что ХАМАС освободил 20 израильских заложников, однако «пока не возвращены тела погибших».

«Второй этап начинается сейчас же», — указал Трамп.

Как писал сайт KP.RU, накануне пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что военные ЦАХАЛ в секторе Газа получили четыре гроба с останками заложников через посредничество сотрудников Международного комитета Красного Креста. Отмечалось, что полученные останки будут транспортированы на территорию Израиля для проведения процедур опознания и установления личности погибших. Эти действия проводятся в рамках международных гуманитарных норм.

