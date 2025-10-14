Первые сделки начали заключать конкуренты перед выборами в Госдуму-2026

«До сих пор поступало больше сигналов о прагматичном взаимодействии Сергея Казанкова и руководством Марий Эл. Например, летом 2025 года сообщалось о рабочей встрече этого депутата с главой региона Юрием Зайцевым. Но на конфигурацию будущей кампании по Марийскому одномандатному округу будет влиять и федеральная политическая ситуация, например, стратегия, которую изберет “Единая Россия” по выдвижению своих кандидатов в одномандатных округах», — прокомментировал агентству ди­рек­тор по ана­ли­ти­че­ским про­ек­там Агент­ства по ­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций Михаил Нейжмаков.