Первые сделки начали заключать конкуренты перед выборами в Госдуму-2026

Проход в Госдуму примирил политических врагов в Марий Эл.
Первые политические сделки начали заключать конкуренты перед выборами в Госдуму-2026. «Бизнес-коммунисты» из республики Марий Эл предварительно добились от властей преференций на предстоящую кампанию и могут вновь получить все два мандата от региона. Из-за этого субъект рискует остаться в «красной зоне», говорят анонимные источники URA.RU, близкие к политтехнологам.
Ради благоприятных условий коммунистам пришлось примириться с главой региона Юрием Зайцевым, сообщил инсайдер. По его словам, увеличилось количество контактов между главой региона и куратором местной КПРФ, депутатом Госдумы и гендиректором мясокомбината «Звениговский» Сергеем Казанковым. Сам парламентарий не стал комментировать агентству информацию о возможных переговорах с властями.
«До сих пор поступало больше сигналов о прагматичном взаимодействии Сергея Казанкова и руководством Марий Эл. Например, летом 2025 года сообщалось о рабочей встрече этого депутата с главой региона Юрием Зайцевым. Но на конфигурацию будущей кампании по Марийскому одномандатному округу будет влиять и федеральная политическая ситуация, например, стратегия, которую изберет “Единая Россия” по выдвижению своих кандидатов в одномандатных округах», — прокомментировал агентству директор по аналитическим проектам Агентства по литических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
По словам другого эксперта, политолога Константина Строкина, кампания может пройти конкурентно, однако без явных скандалов, как это бывало в Марий Эл. По его словам, депутат Госдумы Казанков встроился в систему и уже мало чем отличается от кандидата-единоросса.
«Политблок начал готовиться к предстоящим выборам в Госдуму РФ. Работа находится на первой стадии, заключаясь в замерах и расчетах. Прямолинейно утверждать о классическом “договорняке” с Сергеем Казанковым не совсем тактично и верно. Доброжелательная взаимность, стремление избежать накала, не нагнетать — да», — комментирует политолог из региона Константин Строкин.
Сторонам в лице Казанкова и внутриполитического блока пришлось сесть за стол переговоров также из-за рисков вмешательства федерального центра, отметил Строкин. «Окружение Сергея Ивановича уверено, что Марий Эл исчерпала лимит на диагональные и внутренние конфликты. Намекая, что новые волны могут вызвать раздражение в Москве», — сказал эксперт.
В 2024 году URA.RU писало о конфликтах между губернатором Зайцевым и депутатом ГД Казанковым. На местных парламентских выборах единороссы, с помощью федеральных политтехнологов, разгромили КПРФ и сократили численность этой фракции в Госсобрании с девяти до двух депутатов.