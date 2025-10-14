На Мадагаскаре объявлен двухлетний переходный период до выборов

Напомним, на Мадагаскаре продолжаются массовые протесты, участники которых требуют улучшения условий жизни, решения проблем с перебоями водоснабжения и электроснабжения, а также смены правительства. Президент страны Андри Радзуэлина, охарактеризовавший эти выступления как попытку государственного переворота, покинул территорию государства на французском военном самолете, при этом официально не заявляя о своей отставке.