На Мадагаскаре объявлен двухлетний переходный период до выборов

По словам нового руководителя, за этот период времени в стране будет проведён референдум по проекту обновлённой конституции, после чего состоятся выборы для формирования новых органов власти.
«Период преобразований в обществе продлится максимум два года. За это время будет проведён референдум по проекту новой конституции, а затем — выборы для постепенного формирования новых институтов власти», — сказал Рандрианирины.
Напомним, на Мадагаскаре продолжаются массовые протесты, участники которых требуют улучшения условий жизни, решения проблем с перебоями водоснабжения и электроснабжения, а также смены правительства. Президент страны Андри Радзуэлина, охарактеризовавший эти выступления как попытку государственного переворота, покинул территорию государства на французском военном самолете, при этом официально не заявляя о своей отставке.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.