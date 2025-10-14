Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо назвал причину лишения украинского гражданства мэра Одессы

Глава Херсонской области считает, что Зеленский лишил Труханова гражданства ради установки контроля за доходами от контрабанды.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с заявлением, что украинский лидер Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова для того, чтобы установить полный контроль над финансовыми потоками города.

«Настоящая причина очевидна: Зеленскому нужно расчистить место и установить полный контроль над финансовыми потоками Одессы, включая доходы от контрабанды», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава Херсонской области обратил внимание, что лишенный украинского гражданства мэр Одессы пытался идти на уступки и «сдавал интересы одесситов».

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.