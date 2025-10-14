Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с заявлением, что украинский лидер Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова для того, чтобы установить полный контроль над финансовыми потоками города.
«Настоящая причина очевидна: Зеленскому нужно расчистить место и установить полный контроль над финансовыми потоками Одессы, включая доходы от контрабанды», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава Херсонской области обратил внимание, что лишенный украинского гражданства мэр Одессы пытался идти на уступки и «сдавал интересы одесситов».
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Геннадия Труханова, бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.