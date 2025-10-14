Захарова прокомментировала шутку Рютте о холодильнике и автомобиле Lada

Данный анекдот много лет назад рассказывал тогдашний президент США Рональд Рейган, критикуя советскую плановую экономику, однако в иной версии. В ней через 10 лет должны были привезти автомобиль. Но в тот же день к покупателю должен был явиться сантехник.