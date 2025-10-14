Захарова прокомментировала шутку Рютте о холодильнике и автомобиле Lada

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на шутку генерального секретаря НАТО Марка Рютте о машине Lada и холодильнике, заявив, что Рютте не понял сути анекдота, но тем не менее его воспроизвёл.
Захарова процитировала шутку Рютте, прозвучавшую на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, в своём Telegram-канале: «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция (покупателя) — утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник».
«Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», — отметила Захарова.
Данный анекдот много лет назад рассказывал тогдашний президент США Рональд Рейган, критикуя советскую плановую экономику, однако в иной версии. В ней через 10 лет должны были привезти автомобиль. Но в тот же день к покупателю должен был явиться сантехник.
