В США анонсировали крупное объявление о поставках оружия на Украину

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине. Подробностей он не привел, однако ранее и Владимир Зеленский, и Дональд Трамп давали понять, что речь может идти о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета до 2500 км. В руководстве России к этим перспективам относятся крайне негативно, при этом отмечая, что попавшее в руки ВСУ дальнобойное оружие не изменит ситуацию на поле боя.