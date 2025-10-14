В США анонсировали крупное объявление о поставках оружия на Украину

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине. Подробностей он не привел, однако ранее и Владимир Зеленский, и Дональд Трамп давали понять, что речь может идти о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета до 2500 км. В руководстве России к этим перспективам относятся крайне негативно, при этом отмечая, что попавшее в руки ВСУ дальнобойное оружие не изменит ситуацию на поле боя.
Постпред Вашингтона при НАТО Мэттью Уитакер заявил журналистам на брифинге, что 15 октября США сделают важное объявление о поставках оружия Украине. По его словам, это будет сделано для того, чтобы «заставить Россию сесть за стол переговоров».
В своей речи Уитакер раскритиковал европейских «союзников по НАТО» за недостаточные, по его мнению, денежные вливания в программу PURL, которая предполагает совместное финансирование закупок американского вооружения для Украины за счет Европы.
«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — сказал Уитакер.
Это перекликается с мнением президента Украины Владимира Зеленского, который, как пишет Bloomberg, «дал понять, что некоторые союзники не спешат предоставлять финансирование для поставок оружия» Киеву. Уитакер, в свою очередь, заявил, что для стран НАТО «настало время активизироваться и реально реализовать свои обязательства перед Украиной по ее обороне, чтобы заключить мирное соглашение».
«Я отправлю им ракеты».
Разговоры о возможном предоставлении Украине американских крылатых ракет Tomahawk в последние недели усилились. Так, в начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» об их поставках Киеву, не уточнив подробности. Рассуждая о новом гипотетическом разговоре с президентом России Владимиром Путиным, он отметил: ~ «Возможно, я скажу ему: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».~
Трамп и Зеленский встретятся в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Украинский лидер уже получил от американской стороны официальное приглашение. Зеленский заранее анонсировал, что ~темой обсуждения станут потребности украинской ПВО и оружие для дальнобойных ударов по России.~
Кроме того, президент Украины порассуждал на тему источников финансирования для поставок Tomahawk. По его словам, оплата возможна тремя путями. Средства могут быть выделены ~через программу PURL (финансирование со стороны НАТО), через крупное соглашение с США и благодаря использованию замороженных в ЕС активов российского Центробанка~.
12 октября Зеленский заявлял, что удары ракетами Tomahawk в случае их поставки на Украину будут наноситься в России только по военным целям. Понятие «военные цели» он при этом трактовал широко.
«Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели», — сказал он.
В Кремле следят за ситуацией и относятся к ней с должной серьезностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, возможная поставка Tomahawk Киеву «может плохо кончиться».
«Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Здесь любой мало-мальский эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет», — сказал он.
Свое мнение по этому поводу выразил и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение “Томагавков” от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» — написал он.