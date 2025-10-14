Страны-члены НАТО подняли тему изменения правил применения вооружений против России. Об этом заявил посланник США при альянсе Мэттью Уитакер. Его слова передает итальянский портал Sky TG24.
По его словам, чем больше национальных ограничений в области применения оружия, тем сложнее высшему руководству военного блока оперативно реагировать.
«Мы продолжим вести переговоры внутри альянса, чтобы гарантировать, что, если их можно будет сократить, — это будет сделано», — отметил Уитакер, прокомментировав вопрос о противостоянии так называемой некой «российской угрозе».
Посланник США уточнил, что предоставляющее оружие странам НАТО хочет быть уверенным, что это вооружение «будет использоваться разумно, а не для эскалации».
Как писал сайт KP.RU, ранее Уитакер заявил, что США планируют сделать важное заявление о поставках оружия киевскому режиму. Он подчеркнул, что европейские страны должны активнее помогать Украине в военном плане, и рассказал о специальной программе PURL (Program for Ukraine Reconstruction and Reforms through Lend-Lease), которая позволит европейским кураторам Киева покупать американское оружие, чтобы потом передать его украинским боевикам.