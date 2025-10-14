Трамп заявил, что США атаковали судно у берегов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы нанесла удар по судну, которое якобы перевозило наркотики.
3 октября глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные ударили по судну, перевозившему наркотики, около побережья Венесуэлы. При этом судно находилось в международных водах. По его словам, утром по приказу Трампа он распорядился нанести кинетический удар по судну, якобы связанному с организациями, признанными террористическими.
5 октября США подтвердили, что двумя днями ранее нанесли удар по судну, находящемуся у берегов Венесуэлы. Об этом сообщил глава Белого дома на юбилее ВМС США.
Как писал сайт KP.RU, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия решительно осуждает очередной удар, нанесенный американскими военными по судну в международных водах у берегов Венесуэлы.