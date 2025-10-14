Трамп заявил, что США атаковали судно у берегов Венесуэлы

3 октября глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные ударили по судну, перевозившему наркотики, около побережья Венесуэлы. При этом судно находилось в международных водах. По его словам, утром по приказу Трампа он распорядился нанести кинетический удар по судну, якобы связанному с организациями, признанными террористическими.