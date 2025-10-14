Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по сектору Газа

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает ТАСС.
Трамп отметил, что «все 20 заложников освобождены», но «пока не возвращены тела погибших».
«Второй этап начинается сейчас же», — написал он в соцсети Truth Social.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters, палестинское движение ХАМАС сообщило посредникам, что начнет передачу тел четырех израильских заложников вечером во вторник.
Ранее ХАМАС освободил 20 живых заложников и передал тела четырех погибших заложников, при этом 24 тела заложников все еще остаются в Газе.
Накануне в Шарм-эш-Шейхе прошел «саммит мира», созванный по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта. В ООН также призывают все стороны конфликта соблюдать закрепленные параметры режима прекращения огня. -0-