Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по сектору Газа

Накануне в Шарм-эш-Шейхе прошел «саммит мира», созванный по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта. В ООН также призывают все стороны конфликта соблюдать закрепленные параметры режима прекращения огня. -0-