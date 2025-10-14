Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон не попал в топ-50 популярных политиков Франции и поставил антирекорд

Президент Франции Эмманюэль Макрон поставил личный антирекорд. Он оказался первым лидером, который не вошёл в топ-50 самых популярных политиков страны. Составленный рейтинг опубликовал журнал Paris Match, ссылаясь на исследование компании IFOP-Fiducial.

Источник: Life.ru

В опросе приняли участие французы старше 18 лет из разных регионов страны. 78% респондентов признались, что считают Макрона очень слабым и неэффективным политиком. При этом месяцем ранее 70% участников исследования высказались против президента. По словам гендиректора IFOP Фредерика Даби, это рекорд, причём недовольство главой государства растёт у французов очень стремительно.

Макрон занял 51-ю строчку рейтинга, уступив 50-е место ушедшему в отставку с поста премьер-министра Франсуа Байру, который всегда был непопулярным чиновником у населения. Издание напомнило, что прежние лидеры Франции, в том числе Франсуа Олланд и Николя Саркози, всегда оказывались на более высоких строчках рейтинга, лишь однажды заняв 43 место.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет из Крыма прокомментировал ультиматум президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении России. Парламентарий провёл аналогию между французским лидером и Моськой из басни Крылова.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше