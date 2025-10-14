Макрон не попал в топ-50 популярных политиков Франции и поставил антирекорд

Макрон занял 51-ю строчку рейтинга, уступив 50-е место ушедшему в отставку с поста премьер-министра Франсуа Байру, который всегда был непопулярным чиновником у населения. Издание напомнило, что прежние лидеры Франции, в том числе Франсуа Олланд и Николя Саркози, всегда оказывались на более высоких строчках рейтинга, лишь однажды заняв 43 место.