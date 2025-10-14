Крупнейшие авиакомпании КНР выступили против запрета США на полеты над Россией

Как писал сайт KP.RU, 10 октября агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа хочет запретить авиакомпаниям из Китая совершать полеты над территорией России на рейсах из США или в США. Издание подчеркнуло, что Вашингтон уже давно негативно отзываются о том, что авиаперевозчикам из Китая разрешено пролетать над российской территорией. В это же время американские власти запретили своим авиакомпаниям совершать аналогичные перелеты.