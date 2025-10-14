Ричмонд
Крупнейшие авиакомпании КНР выступили против запрета США на полеты над Россией

Запрет на пролет над РФ приведет к еще большему нарушению пассажирского сообщения между США и Китаем.

Источник: Комсомольская правда

Три крупнейших авиакомпании Китая — China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines — выразили несогласие с предлагаемым администрацией американского президента Дональда Трампа запретом на использование российского воздушного пространства при рейсах с США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на правительственном портале.

«Если предложение будет принято, это приведет к еще большему нарушению пассажирского сообщения между США и Китаем, которое уже ограничено частотными квотами», — заявила China Southern Airlines.

Авиаперевозчики призвали министерство транспорта США «сохранить возможность выполнения действующих рейсов, чтобы удовлетворить потребности пассажиров обеих стран».

Как писал сайт KP.RU, 10 октября агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа хочет запретить авиакомпаниям из Китая совершать полеты над территорией России на рейсах из США или в США. Издание подчеркнуло, что Вашингтон уже давно негативно отзываются о том, что авиаперевозчикам из Китая разрешено пролетать над российской территорией. В это же время американские власти запретили своим авиакомпаниям совершать аналогичные перелеты.

