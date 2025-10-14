Ричмонд
Трамп заявил, что США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

Дональд Трамп заявил, что в результате удара США по судну в водах рядом с Венесуэлой погибли шесть человек.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США нанесли удар по судну в международных водах рядом с берегом Венесуэлы.

«В соответствии с моими постоянными полномочиями главнокомандующего, сегодня утром министр обороны отдал приказ нанести смертельный кинетический удар по судну», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп добавил, что с помощью судна якобы перевозили наркотики. По его словам, в результате удара погибли шесть человек.

Ранее в США заявили, что Дональд Трамп считает американскую сторону вовлеченной в вооруженный конфликт с наркокартелями.

