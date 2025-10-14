Трамп заявил, что США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США нанесли удар по судну в международных водах рядом с берегом Венесуэлы.
«В соответствии с моими постоянными полномочиями главнокомандующего, сегодня утром министр обороны отдал приказ нанести смертельный кинетический удар по судну», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп добавил, что с помощью судна якобы перевозили наркотики. По его словам, в результате удара погибли шесть человек.
Ранее в США заявили, что Дональд Трамп считает американскую сторону вовлеченной в вооруженный конфликт с наркокартелями.
