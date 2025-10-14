Трамп получит прямое управление и власть над сектором Газы

По словам министра, состав временного комитета был одобрен не только всеми палестинскими политическими силами, но и проверен израильскими властями. Имена 15 специалистов, которым доверено управление сектором, не раскрываются из соображений безопасности. Известно лишь, что в состав вошли представители различных сфер — медицины, строительства, экономики и образования. Члены комитета должны обеспечить беспристрастное распределение финансовых потоков и контроль за их целевым использованием.