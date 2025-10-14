Захарова высмеяла «юмориста» Рютте после его «русской шутки» про LADA и холодильник

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сам не понял, про что была его шутка о LADA и холодильнике, когда он попытался ею прокомментировать необходимость наращивать выпуск оружия на Западе. Об этом заявила в соцсети официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.