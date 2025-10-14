Дуров раскритиковал проект Франции по мониторингу сообщений пользователей

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил об опасности для прав европейцев из-за намерения Франции принять в ЕС законопроект, в рамках которого провайдеры онлайн-услуг будут мониторить сообщения на устройствах пользователей на предмет наличия материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.
Ранее издание EUObserver сообщало, что Совет ЕС отложил запланированное на октябрь голосование по данному законопроекту. Дуров опубликовал во вторник в Telegram пост с сообщением, которое было отправлено всем пользователям мессенджера во Франции. По его словам, в случае принятия закона, в рамках которого бы проводился мониторинг личных сообщений, телефоны превратились бы в «шпионский инструмент». Он подчеркнул, что инициативу по принятию этого «авторитарного» закона возглавила Франция.
«Сегодня мы защитили конфиденциальность: внезапная позиция Германии спасла наши права. Но свободы все еще под угрозой. Пока французские лидеры настаивают на полном доступе к личным сообщениям, основные права французов и всех европейцев остаются в опасности», — добавил Дуров.
Он отметил, что меры якобы направлены на «борьбу с преступностью», однако их настоящая цель — обычные люди.
«Только вы — обычные граждане, столкнетесь с риском компрометации ваших личных сообщений и фотографий», — подчеркнул Дуров.
Дуров ранее заявлял, что французские спецслужбы обращались к нему через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдавии.