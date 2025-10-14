Дуров раскритиковал проект Франции по мониторингу сообщений пользователей

Ранее издание EUObserver сообщало, что Совет ЕС отложил запланированное на октябрь голосование по данному законопроекту. Дуров опубликовал во вторник в Telegram пост с сообщением, которое было отправлено всем пользователям мессенджера во Франции. По его словам, в случае принятия закона, в рамках которого бы проводился мониторинг личных сообщений, телефоны превратились бы в «шпионский инструмент». Он подчеркнул, что инициативу по принятию этого «авторитарного» закона возглавила Франция.