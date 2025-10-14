Трамп: США разоружат ХАМАС, если он откажется добровольно сделать это

«Они разоружатся, потому что сказали, что собираются разоружиться. А если они не разоружатся, то мы их разоружим», — сказал американский лидер, комментируя перспективы прекращения огня движением ХАМАС. Трамп отказался уточнить, каким именно образом будет разоружено движение.
«Я не обязан объяснять это вам. Они знают, что мы не играем в игры», — отметил глава администрации США.
По его словам, Вашингтон ожидает разоружения ХАМАС в течение «умеренного промежутка времени». Если движение откажется добровольно действовать так, то оно будет разоружено, «возможно, насильственным образом», подчеркнул Трамп.