Трамп: США разоружат ХАМАС, если он откажется добровольно сделать это

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены разоружить палестинское движение ХАМАС, если оно откажется делать это добровольно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

Источник: Reuters

«Они разоружатся, потому что сказали, что собираются разоружиться. А если они не разоружатся, то мы их разоружим», — сказал американский лидер, комментируя перспективы прекращения огня движением ХАМАС. Трамп отказался уточнить, каким именно образом будет разоружено движение.

«Я не обязан объяснять это вам. Они знают, что мы не играем в игры», — отметил глава администрации США.

По его словам, Вашингтон ожидает разоружения ХАМАС в течение «умеренного промежутка времени». Если движение откажется добровольно действовать так, то оно будет разоружено, «возможно, насильственным образом», подчеркнул Трамп.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше