Глава пришедших к власти на Мадагаскаре военных объявил двухлетний переходный период

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава военных, пришедших к власти на Мадагаскаре, полковник Майкл Рандрианирина, заявил о начале переходного периода, который будет длиться два года до проведения новых выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По данным агентства, Высший конституционный суд на Мадагаскаре предложил Рандрианирине стать президентом, аргументировав свое решение тем, что президент республики Андри Радзуэлина не способен выполнять свои обязанности и покинул страну, после того как военнослужащие стали массово переходить на сторону протестного движения «Поколение Z». Ранее Национальная ассамблея Мадагаскара объявила об отстранении от должности президента страны Андри Радзуэлины.
Как сообщает портал Orange, военные объявили о приостановке конституции и формировании переходных органов власти. В скором времени будет объявлено о проведении конституционного референдума и новых всеобщих выборов.
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак прокомментировал происходящие на Мадагаскаре события, заявив, что ООН пытается понять, что именно происходит. «Если это представляет собой переворот, то мы выступим против. Мы обеспокоены любой неконституционной сменой власти». Он добавил, что ООН «готова сотрудничать с Мадагаскаром совместно с Африканским союзом» для восстановления мира и стабильности в стране.
Внутриполитический кризис на Мадагаскаре начался 25 сентября из-за массовых выступлений молодежи против отключений электричества и воды, которые затем переросли в требования отставки главы государства. Радзуэлина выражал готовность к диалогу с оппозицией и отказывался покидать пост президента. -0-