Глава пришедших к власти на Мадагаскаре военных объявил двухлетний переходный период

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак прокомментировал происходящие на Мадагаскаре события, заявив, что ООН пытается понять, что именно происходит. «Если это представляет собой переворот, то мы выступим против. Мы обеспокоены любой неконституционной сменой власти». Он добавил, что ООН «готова сотрудничать с Мадагаскаром совместно с Африканским союзом» для восстановления мира и стабильности в стране.