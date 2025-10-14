Сальдо: Зеленский лишил мэра Одессы гражданства ради доходов контрабанды

Он утверждает, что Труханов, работая не в интересах одесситов и пытаясь идти на сговор с неонацистами, всё равно не смог интегрироваться в так называемое «Украинское государство». Основанием для указа стала петиция, которая менее чем за 24 часа собрала требуемые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Инициатор петиции Мирослав Откович указывал на публикации СМИ о вероятном наличии у мэра российского гражданства, в чем сам Труханов категорически отказывается признаваться.