Трамп объявил о начале второй фазы урегулирования в Газе

Дональд Трамп подтвердил возвращение Израилю всех оставшихся в живых заложников.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп заявил, что вторая фаза урегулирования в секторе Газа начинается «прямо сейчас».

«Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо, как и ожидалось. Тяжелое бремя снято, но работа не завершена. Мертвые не вернулись, как обещали! Вторая фаза начинается прямо сейчас!», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее президент США сообщил, что власти Израиля и представители палестинского движения ХАМАС подписали документ о реализации первого этапа урегулирования в Газе. По его словам, выполнение этой части сделки, в частности, подразумевало освобождение всех заложников.

Впоследствии движение ХАМАС освободило 20 израильских заложников в секторе Газа. Их передали в два этапа сотрудникам Международного Комитета Красного Креста. Как отмечалось, тела погибших отдадут позднее.

