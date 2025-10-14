Трамп объявил о начале второй фазы урегулирования в Газе

Лидер США Дональд Трамп заявил, что вторая фаза урегулирования в секторе Газа начинается «прямо сейчас».
«Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо, как и ожидалось. Тяжелое бремя снято, но работа не завершена. Мертвые не вернулись, как обещали! Вторая фаза начинается прямо сейчас!», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее президент США сообщил, что власти Израиля и представители палестинского движения ХАМАС подписали документ о реализации первого этапа урегулирования в Газе. По его словам, выполнение этой части сделки, в частности, подразумевало освобождение всех заложников.
Впоследствии движение ХАМАС освободило 20 израильских заложников в секторе Газа. Их передали в два этапа сотрудникам Международного Комитета Красного Креста. Как отмечалось, тела погибших отдадут позднее.