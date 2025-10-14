Трамп вновь заявил о хороших отношениях с Путиным

6 октября Трамп сообщил, что фактически принял решение по поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Tomahawk, но не озвучил его. По словам американского лидера, прежде всего он планирует разобраться в том, как именно выделенные снаряды будут использоваться.