Трамп вновь заявил о хороших отношениях с Путиным

«Я очень разочарован [темпами урегулирования конфликта на Украине], потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими», — заявил Трамп.
Ранее в этот день Bloomberg сообщило, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по оружию для Киева. Не уточнялось, каких именно видов вооружений он коснется.
6 октября Трамп сообщил, что фактически принял решение по поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Tomahawk, но не озвучил его. По словам американского лидера, прежде всего он планирует разобраться в том, как именно выделенные снаряды будут использоваться.
8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон проявить сдержанность. Она отметила, что положительное решение чревато не только «закручиванием спирали конфронтации», но и нанесением непоправимого ущерба российско-американским отношениям.
26 сентября газета The Telegraph со ссылкой на источники рассказала о просьбе президента Украины Владимира Зеленского на закрытой встрече с Трампом о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk дальностью свыше 1,6 тыс. км.
14 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует стремление Трампа сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине после подписания мирного соглашения по сектору Газа. Он также подчеркнул, что Россия открыта к мирному диалогу.