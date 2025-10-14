Экс-нардеп Олейник раскрыл, зачем Зеленский на самом деле лишил гражданства мэра Одессы

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал распоряжение о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, а также бывшего нардепа Олега Царёва и артиста балета Сергея Полунина. Труханов заявлял о возможных планах лишить его гражданства, связывая это с подозрениями в наличии российского паспорта, которые он категорически отвергал, ссылаясь на многократные проверки украинскими спецслужбами с 2014 года, не подтвердившие эти обвинения.