Экс-нардеп Олейник раскрыл, зачем Зеленский на самом деле лишил гражданства мэра Одессы

Политик пояснил, что экс-комик уже контролирует центральные органы власти, но органы местного самоуправления остаются вне его прямого влияния.
«Зеленский готовится к выборам на всякий случай, ибо бежать ему некуда пока, это очевидно. Значит, надо взять полностью под контроль всю вертикаль власти», — сказал Олейник.
Он добавил, что местные администрации могут серьёзно влиять на избирательный процесс через формирование комиссий. По мнению экс-депутата, Одесса стала первой целью потому, что Зеленский опасается этого города, а восстановление Трухановым гражданства через суд может затянуться до завершения выборов.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал распоряжение о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, а также бывшего нардепа Олега Царёва и артиста балета Сергея Полунина. Труханов заявлял о возможных планах лишить его гражданства, связывая это с подозрениями в наличии российского паспорта, которые он категорически отвергал, ссылаясь на многократные проверки украинскими спецслужбами с 2014 года, не подтвердившие эти обвинения.
