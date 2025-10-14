Ричмонд
Трамп разочарован темпом урегулирования на Украине

Дональд Трамп назвал отношения с Владимиром Путиным хорошими.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп заявил, что разочарован темпом урегулирования на Украине, несмотря на хорошие отношения с Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими», — заявил Дональд Трамп.

Ранее глава Белого дома выразил мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в украинском урегулировании. Дональд Трамп отметил, что турецкого лидера уважают в России.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул 14 октября, что РФ готова к мирному урегулированию боевых действий на Украине.

