Трамп разочарован темпом урегулирования на Украине

Лидер США Дональд Трамп заявил, что разочарован темпом урегулирования на Украине, несмотря на хорошие отношения с Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
«Я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими», — заявил Дональд Трамп.
Ранее глава Белого дома выразил мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в украинском урегулировании. Дональд Трамп отметил, что турецкого лидера уважают в России.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул 14 октября, что РФ готова к мирному урегулированию боевых действий на Украине.
