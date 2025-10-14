Трамп заявил, что Зеленский 17 октября намерен попросить у него Tomahawk

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский 17 октября намерен просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk.
"Президент приедет 17 октября, и я знаю, что он скажет. Он хочет оружия. Он бы хотел получить Tomahawk, — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.
«Все остальные тоже хотят их. У нас много Tomahawk. Вам не нужны Tomahawk? — в шутку обратился Трамп к Милею, добавив, что их можно было бы применить против оппозиции в Аргентине. В этой стране [США] Tomahawk могли бы быть использованы против оппозиции. Я бы так не поступил, я намного лучше. Демократы (представители Демократической партии США — прим. ТАСС) применили бы их, если бы у них была возможность», — заявил Трамп.