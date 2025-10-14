Дональд Трамп дал оценку своим отношениям с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп дал оценку своим отношениям с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома даже после резких заявлений считает, что у них хорошие отношения.
— Вероятно, у меня всё ещё хорошие отношения с Путиным, — заявил Трамп во время общения с прессой.
Политики неоднократно говорили о высоком уровне личных отношений. Так, Трамп отмечал, что лидеры ядерных страны должны ладить. В свою очередь Владимир Путин даже после критичных слов американского политика образно подчеркнул, их отношения настолько близки, что они «знают, что друг другу дарить».
Отмечается, что после прихода к власти администрации Трампа отношения России и США идут к нормализации. Так, например, во время визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву он общался с Путиным пять часов.