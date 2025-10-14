Трамп пригрозил разоружить ХАМАС, если движение не сложит оружие

Если палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по добровольному разоружению, этим вопросом займутся США, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет — мы разоружим их», — сказал он, выступая на встрече с аргентинским коллегой Хавьером Милеем, которая проходит в Белом доме.
Трамп добавил, что не станет объяснять, как это будет происходить, но в ХАМАС знают, что он не шутит.
Ранее лидер США заявил, что все 20 израильских заложников вернулись домой, «прямо сейчас» начинается вторая фаза урегулирования в секторе Газа.
Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашения по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. 13 октября, выступая в израильском парламенте, глава Белого дома объявил о завершении конфликта между Израилем и ХАМАС.