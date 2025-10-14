Ричмонд
Трамп пригрозил разоружить ХАМАС, если движение не сложит оружие

Ранее президент США объявил о второй фазе урегулирования в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

Если палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по добровольному разоружению, этим вопросом займутся США, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет — мы разоружим их», — сказал он, выступая на встрече с аргентинским коллегой Хавьером Милеем, которая проходит в Белом доме.

Трамп добавил, что не станет объяснять, как это будет происходить, но в ХАМАС знают, что он не шутит.

Ранее лидер США заявил, что все 20 израильских заложников вернулись домой, «прямо сейчас» начинается вторая фаза урегулирования в секторе Газа.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашения по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. 13 октября, выступая в израильском парламенте, глава Белого дома объявил о завершении конфликта между Израилем и ХАМАС.

