Трамп пригрозил разоружением ХАМАС, если тот откажется добровольно это сделать

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США разоружат палестинское движение ХАМАС, если оно откажется сделать это добровольно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме, сообщает ТАСС.
«Они разоружатся, потому что сказали, что собираются разоружиться. А если они не разоружатся, то мы их разоружим», — заявил Дональд Трамп, говоря о перспективах прекращения огня движением ХАМАС. При этом американский лидер не стал уточнять, каким образом будет разоружено движение. «Они знают, что мы не играем в игры», — добавил он.
По его словам, США ожидают разоружения ХАМАС в течение «умеренного промежутка времени». Трамп заключил, что если движение откажется добровольно действовать так, то оно будет разоружено, не исключено, что насильственным путем. -0-