Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил разоружением ХАМАС, если тот откажется добровольно это сделать

При этом американский лидер не стал уточнять, каким образом будет разоружено движение. «Они знают, что мы не играем в игры», — добавил он.

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США разоружат палестинское движение ХАМАС, если оно откажется сделать это добровольно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Они разоружатся, потому что сказали, что собираются разоружиться. А если они не разоружатся, то мы их разоружим», — заявил Дональд Трамп, говоря о перспективах прекращения огня движением ХАМАС. При этом американский лидер не стал уточнять, каким образом будет разоружено движение. «Они знают, что мы не играем в игры», — добавил он.

По его словам, США ожидают разоружения ХАМАС в течение «умеренного промежутка времени». Трамп заключил, что если движение откажется добровольно действовать так, то оно будет разоружено, не исключено, что насильственным путем. -0-

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше