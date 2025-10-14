Ричмонд
Губернатор Самарской области Федорищев с матом уволил главу Кинельского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав крепкое непечатное выражение, публикуют местные паблики.

Источник: Life.ru

Вячеслав Федорищев грубо уволил главу Кинельского района. Видео © VK / Куйбышевский | Самара.

«Уволен *****!» — объявил Федорищев, заслушав доклад Жидкова и крепко хлопнув его по спине на прощание.

По информации пресс-службы, причиной для столь жёсткого кадрового решения стали неудовлетворительные результаты работы по реконструкции ключевых муниципальных объектов. Федорищев отметил, что Жидков, занимавший пост с 2020 года, не справился с выполнением поставленных задач.

В прошлом месяце Вячеслав Федорищев вмешался в конфликт певца Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, предложив артисту приехать в Самарскую область на разговор. Чиновник уточнил, что хотел бы провести непубличную беседу, подчеркнув, что не зовёт Крида посетить регион с концертом, ведь это было бы неуместно.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

