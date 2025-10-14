Губернатор Самарской области Федорищев с матом уволил главу Кинельского района

В прошлом месяце Вячеслав Федорищев вмешался в конфликт певца Егора Крида и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, предложив артисту приехать в Самарскую область на разговор. Чиновник уточнил, что хотел бы провести непубличную беседу, подчеркнув, что не зовёт Крида посетить регион с концертом, ведь это было бы неуместно.