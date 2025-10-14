Федорищев эмоционально уволил главу Кинельского района

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев эмоционально отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова после инспекции муниципалитета.
Кадры с эксцентричным сообщением об отставке чиновника распространилось в соцсетях. На них глава региона выражает разочарование отношением местных властей к проведению ремонта дома культуры, школы и других социальных объектов.
«К сожалению дом культуры, школа, многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку», — заявил Вячеслав Федорищев в соцсетях.
Известно, что Жидков занимал пост главы района с 2020 года, а до этого с апреля того же года был и.о. главы муниципалитета.