В Германии выпустили инструкцию для населения на случай войны

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не находится в состоянии войны, охарактеризовав текущую ситуацию как отчасти сравнимую с холодной войной, когда отсутствуют прямые боестолкновения, но продолжаются провокации. Он подчеркнул, что Бундесвер и полиция продолжают выполнять свои функции в полном объёме, включая защиту военных объектов и возможность оперативного развёртывания в других странах при необходимости.