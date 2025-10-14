Кличко призвал киевлян запасаться едой, водой и одеждой перед сложной зимой

Кличко пояснил, что киевлянам следует запастись тёплой одеждой, питьевой водой и продуктами питания. Он также не исключил возможность длительных перебоев с электроснабжением не только в столице, но и в других регионах Украины.
Напомним, сегодня на одном из киевских энергетических объектов была зафиксирована авария, из-за чего в части города произошёл блэкаут. Перебои с энергией затронули и метро — часть станций оказалась обесточена, вагоны остановились, а пытающиеся выбраться люди образовали огромные толпы.
