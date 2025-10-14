Трамп: США в Карибском море ударили по судну, которое перевозило наркотики

Ранее Трамп уведомил Конгресс о том, что страна находится в состоянии «вооружённого конфликта» с наркокартелями. Данная мера открывает для верховного главнокомандующего путь к получению особых военных полномочий. На практике США уже не впервые применяют свою армию для ударов по объектам наркокартелей в Латинской Америке: в сентябре был уничтожен катер с наркогрузом у берегов Доминиканской Республики, а в октябре — другое судно с запрещёнными веществами вблизи Венесуэлы.